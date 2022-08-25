Bursa'da şiddetli yağış: 80 çadırı su bastı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle 320 mevsimlik işçinin kaldığı 80 çadırı su basarken, 11'i kullanılamaz hale geldi.
Bursa'da sağanak ve dolu özellikle Orhangazi, İznik ve Yenişehir'de hayatı olumsuz etkiledi. Yenişehir'in Menteşe Mahallesi'nde 320 mevsimlik işçinin kaldığı 80 çadırı su bastı.
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11 çadır, kullanılamaz hale gelirken, 25 işçi de Menteşe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin deposuna nakledildi. İşçiler, geceyi burada geçirdi.
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Su baskınlarına karşı bölgeye tedbir amaçlı AFAD, ANDA ve Kızılay ekipleri de sevk edildi. Temizlik çalışmalarının yanı sıra zemin güçlendirilmesi için bölgeye çakıl getirildi.
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Meteoroloji'nin ikinci uyarısı sonrası işçiler, çadırlarının etrafında yağmur suyu kanalı açmaya çalıştı. Beklenen sağanak nedeniyle işçilerin başka bölgeye nakledileceği öğrenildi.
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