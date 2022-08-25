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Bursa'da şiddetli yağış: 80 çadırı su bastı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle 320 mevsimlik işçinin kaldığı 80 çadırı su basarken, 11'i kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da şiddetli yağış: 80 çadırı su bastı - Resim: 1

Bursa'da sağanak ve dolu özellikle Orhangazi, İznik ve Yenişehir'de hayatı olumsuz etkiledi. Yenişehir'in Menteşe Mahallesi'nde 320 mevsimlik işçinin kaldığı 80 çadırı su bastı.

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Bursa'da şiddetli yağış: 80 çadırı su bastı - Resim: 2

11 çadır, kullanılamaz hale gelirken, 25 işçi de Menteşe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin deposuna nakledildi. İşçiler, geceyi burada geçirdi.

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Bursa'da şiddetli yağış: 80 çadırı su bastı - Resim: 3

Su baskınlarına karşı bölgeye tedbir amaçlı AFAD, ANDA ve Kızılay ekipleri de sevk edildi. Temizlik çalışmalarının yanı sıra zemin güçlendirilmesi için bölgeye çakıl getirildi.

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Bursa'da şiddetli yağış: 80 çadırı su bastı - Resim: 4

Meteoroloji'nin ikinci uyarısı sonrası işçiler, çadırlarının etrafında yağmur suyu kanalı açmaya çalıştı. Beklenen sağanak nedeniyle işçilerin başka bölgeye nakledileceği öğrenildi.

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