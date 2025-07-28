Bursa'yı yakan FETÖ'den ihraç eski asker böyle yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, dün Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde dün çıkan orman yangını sırasında vatandaşlar tarafından ormanda şüpheli görülen ve sürücüsü olduğu 03 HK plakalı kamyonetin kasasında benzin bidonu bulunan U.A.'yı (30) öğrencilerin kaldığı apartın önünde kıstıran vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. 3 gündür devam eden yangınlar sebebiyle büyük bir efor ve gayret gösteren polis ekipleri ihbarı duyunca dakikalar içerisinde olay yerine gelerek şüpheli şahsı gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen A. suçunu itiraf edip bir an şeytana uyduğu için ağaçları ateşe verdiğini söyledi.