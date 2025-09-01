Burslarıyla iş kuran 7 genç, şimdi 20 ülkeye ihracat yapıyor

'15-20 ÜLKEYE İHRACATIMIZI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Maruf Fil, "İlk dükkanımız 20 metrekareydi. Şimdi elhamdülillah bizim için fabrika denecek bir seviyeye geldik. Bu anlamda hem kurumsal hediye hem de eğitici oyuncak çalışmaları imal ediyoruz. Çocuklarımız adına kültürümüz ve dinimizi tanıtacak eğitici çocuk oyunları üretmeye karar verdik. Piyasada Türk Müslüman bilim insanlarını tanımayan çocuklarımızın olduğunu görüyorduk. Oyunlarımız daha çok bu tema üzerinden işliyor. Türk Müslüman bilim insanlarının dışında peygamberlerimizi tanıtan ve onların mesleklerine yönelik eğitici-zeka oyunları üretiyoruz. Eğitici-zeka ürünlerimizin yanı sıra kurumların hediyelik ürünlerini de burada üretiyoruz. Sadece maddiyat önemli değil, bunun yanında tarihimiz önemli, maneviyatımız önemli, değerlerimiz önemli. Bu değerleri de ön plana çıkarmamız gerektiğini düşünerek ürünlerimizi üretiyoruz. Ürünlerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Oyuncaklarımızda uluslararası dilleri kullanıyoruz. 15-20 ülkeye ise ihracatımızı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. (DHA)