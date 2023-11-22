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Bütün dünyayı solladık! Türkiye bu listede zirveye oturdu

OECD verilerine göre, dünyada çalışma süresi en fazla olan ülke Türkiye oldu.

Bütün dünyayı solladık! Türkiye bu listede zirveye oturdu - Resim: 1

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) araştırmasına göre, dünya genelinde '60 saatten fazla çalışan işçi oranları' acı tabloyu ortaya serdi.

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Bütün dünyayı solladık! Türkiye bu listede zirveye oturdu - Resim: 2

OECD verilerine göre, 2020 yılında haftada 60 saatten fazla çalışan işçi oranları baz alındığında Türkiye zirvede yer aldı.

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Bütün dünyayı solladık! Türkiye bu listede zirveye oturdu - Resim: 3

Yasal olarak haftalık çalışma süresinin 45 saat olarak belirlendiği Türkiye'de haftada 60 saatten fazla çalışan işçi oranı yüzde 15,1 ile dikkat çekti.

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Bütün dünyayı solladık! Türkiye bu listede zirveye oturdu - Resim: 4

Haftada 60 saatten fazla çalışan işçi oranlarıyla dikkat çeken diğer ülkeler ise şöyle:

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