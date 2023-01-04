Büyük ilgi görüyor! Doğal grip ilacı: İçindekileri tahmin etmek imkansız

GAZİANTEP'TE BİR İLK: "BAKLAVALI ATOM"

Gaziantep’te baklavalı atomun mucidi olduğunu belirten atom ustası Hamido, “Gaziantep’te bir ilki yaptık. Baklavalı atom en çok müşterilerimizin tercih ettiği içeceklerden birisidir. İçerisinde muz, süt, baklava, fındık, fıstık, ceviz, badem hepsinden karışım yapıyoruz. Baklavalı atomu Gaziantep’te ilk yaptığımızdan dolayı vatandaşların yoğun talebi olmaktadır. Baklavalı atomun 2 tür satışı yapılmakta, küçük bardak ve büyük bardak halindedir. Küçük boy bardağın fiyatı 25 TL büyük boy bardak ise 40 TL’dir. Vatandaşların yoğun talebi var bazen çok ucuz olduğunu söyledikleri bile oluyor. Anlaşmak yaptığımız bir firmadan günlük taze olarak alıyoruz. Günlük yaklaştık 10 kilo hafta sonlarında ise 20 kiloya kadar baklavalı atom satışımız olmaktadır. Haftanın en çok satış yaptığımız günü ise Cumartesi Pazar’dır. Baklava Gaziantep’in özgü tatlısı olduğundan dolayı da en çok tercih edilen içecek konumundadır” ifadelerini kullandı.