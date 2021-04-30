Büyük İstanbul depremi için korkutan uyarı
AFAD Afet ve Acil Durum Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 7 büyüklüğünde olması beklenen Marmara Depremi için uyarılarda bulundu.
Tekirdağ İli ve Marmara'nın Deprem ve Tsunami Tehlikesi Konulu çevirim içi düzenlenen konferansta konuşan AFAD Afet ve Acil Durum Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Her 50 yılda bir Marmara çevresinde 7'nin üzerinde deprem oluyor.
Tekirdağ İli ve Marmara'nın Deprem ve Tsunami Tehlikesi Konulu çevirim içi düzenlenen konferansta konuşan AFAD Afet ve Acil Durum Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Her 50 yılda bir Marmara çevresinde 7'nin üzerinde deprem oluyor. O yüzden gelecekte de bir deprem olmasını söylemek kehanet değil. Marmara depremi ile birlikte denizde tsunami görülmesi de kaçınılmazdır" dedi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde internet üzerinden düzenlenen, konuşmacı olarak İnşaat Fakültesi Dekanı, YTÜ Doğa Bilimleri Araştırma Merkez Müdürü ve AFAD Afet ve Acil Durum Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un katıldığı "Tekirdağ İli ve Marmara'nın Deprem ve Tsunami Tehlikesi Konulu Konferans çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
İnternet üzerinden çevrimiçi düzenlenen konferansa Tekirdağ'dan çok sayıda yetkili de katılım gösterdi.