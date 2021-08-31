Büyük Usta Ferhan Şensoy'un vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
Usta sanatçı Ferhan Şensoy 70 yaşında hayata gözlerini yumdu. Şoke eden ayrılık ünlü isimleri yasa boğdu. İşte ünlü isimlerden Ferhan Şensoy paylaşımları
Özgür Ozan
Ferhan Şensoy’u kaybettik yerinde rahat uyu usta…
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Bülent Parlak
Hayatın en kötü günlerinden biri ! Bu mesleği seçme sebebim, ilk yol göstericim, aslan gibi dimdik durabilen, cesur Usta FERHAN ŞENSOY’u kaybettik.
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Ata Demirer
Çok üzüldüm.. Ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dilerim Herkesin hayatına bir noktada dokunmuştur büyük usta ,hepimizin başı sağ olsun.
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Tolga Çevik
Çok ama çok üzüldüm.İnanılmaz yazar,şahane tiyatrocu,eşsiz meddah,bir ağabey,muhteşem bir zeka,gerçek bir Don Kişot.Gitti Düşbüküm.Nur içinde yat #FerhanŞensoy
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