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  4. Büyük Usta Ferhan Şensoy'un vefatı ünlü isimleri yasa boğdu

Büyük Usta Ferhan Şensoy'un vefatı ünlü isimleri yasa boğdu

Usta sanatçı Ferhan Şensoy 70 yaşında hayata gözlerini yumdu. Şoke eden ayrılık ünlü isimleri yasa boğdu. İşte ünlü isimlerden Ferhan Şensoy paylaşımları

Özgür Ozan

Ferhan Şensoy’u kaybettik yerinde rahat uyu usta…

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Bülent Parlak

Hayatın en kötü günlerinden biri ! Bu mesleği seçme sebebim, ilk yol göstericim, aslan gibi dimdik durabilen, cesur Usta FERHAN ŞENSOY’u kaybettik.

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Ata Demirer

Çok üzüldüm.. Ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dilerim Herkesin hayatına bir noktada dokunmuştur büyük usta ,hepimizin başı sağ olsun.

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Tolga Çevik

Çok ama çok üzüldüm.İnanılmaz yazar,şahane tiyatrocu,eşsiz meddah,bir ağabey,muhteşem bir zeka,gerçek bir Don Kişot.Gitti Düşbüküm.Nur içinde yat #FerhanŞensoy

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