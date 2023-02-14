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Büyük yıkımın uydu görüntüleri yayınlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'de yaşanan yıkım uydudan görüntülendi.

Büyük yıkımın uydu görüntüleri yayınlandı - Resim: 1

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlere ilişkin yeni uydu görüntülerini paylaştı. 

Kahramanmaraş'ta depremde ölenler için mezarlık olarak ayrılan alandaki hazırlıklar.

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Büyük yıkımın uydu görüntüleri yayınlandı - Resim: 2

Kahramanmaraş'ta enkazların bir kısmının kaldırıldığı, kentte birçok alanda çadırların kurulduğu görülüyor.

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Büyük yıkımın uydu görüntüleri yayınlandı - Resim: 3

Kahramanmaraş'ta depremde geniş ölçüde yıkılan bir mahalle.

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Büyük yıkımın uydu görüntüleri yayınlandı - Resim: 4

Fotoğrafta depremde ölenler için kazılan toplu mezarlar görülüyor.

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