Büyük yıkımın uydu görüntüleri yayınlandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'de yaşanan yıkım uydudan görüntülendi.
ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlere ilişkin yeni uydu görüntülerini paylaştı.
Kahramanmaraş'ta depremde ölenler için mezarlık olarak ayrılan alandaki hazırlıklar.
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Kahramanmaraş'ta enkazların bir kısmının kaldırıldığı, kentte birçok alanda çadırların kurulduğu görülüyor.
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Kahramanmaraş'ta depremde geniş ölçüde yıkılan bir mahalle.
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Fotoğrafta depremde ölenler için kazılan toplu mezarlar görülüyor.
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