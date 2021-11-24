Büyük zam öncesi akaryakıt istasyonlarında kuyruk
Gece yarısında yürürlüğe girecek motorin ve otogaz zammı öncesi vatandaşlar ucuz yakıt alabilmek için istasyonlara akın etti.
Döviz kurundaki artışın ardından benzin, motorin ve otogaza zam gelmesi bekleniyordu.
Beklenen zammı Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası açıkladı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Benzine 1,02, motorine 1,6 kuruş zam geldi.
Açıklamada, ''Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 25/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 1,02 Motorinde 1,06 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur'' denildi.
AKARYAKIT İSTASYONLARINDA KUYRUK
DHA'nın aktardığına göre; zammın yürürlüğe girmesine saatler kala sürücüler akaryakıt istasyonlarına akın etti.
Sürücüler, akaryakıt fiyatlarına gece yarısı gelecek zam öncesi istasyonlara akın etti. Bazı sürücüler araçlarının depolarını tamamen doldururken, bazıları ise belli miktarda yakıt aldı.
Sürücüler bazı akaryakıt istasyonlarının satış yapmayarak stokçuluk yaptığını iddia etti.