Büyük zam öncesi akaryakıt istasyonlarında kuyruk

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Benzine 1,02, motorine 1,6 kuruş zam geldi.

Açıklamada, ''Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 25/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 1,02 Motorinde 1,06 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur'' denildi.