Büyükada'da insan seli

"VAPUR SAATLERİNE GÖRE YOĞUNLUK OLUYOR"

Dondurma işletmecisi İlyas Güler ise "Hafta sonları biraz yoğun oluyor, hafta içi zaten bir şey yok. Turistlerde hafta sonu genelde İstanbul tarafını geziyor. Eskiden daha çok insan vardı şu an o kadar yok. Vapur saatlerine göre yoğunluk oluyor. Yerli turistler Sakarya Adapazarı tarafından grup şeklinde tur şirketleri getiriyor. Yabancı turistler de geliyor ama saat 3’e kadar duruyor. 3’den sonra gidiyorlar. Adanın ekmeği güneştir. Güneş olursa herkes geliyor. Herkes kazanıyor, herkes kiracı burada" diye konuştu.