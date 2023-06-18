Büyükada'da insan seli
İstanbul'da sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Büyükada'ya akın etti.
İstanbul’da sıcak havayı ve hafta sonunu fırsat bilenler Büyükada’ya akın etti. Yerli ve yabancı turistlerin geldiği Büyükada'da gezmek isteyenler duraklarda kuyruk oluştururken, dondurma dükkanları önünde de yoğunluk oluştu.
"BİZ TURİSTLER SAYESİNDE EKMEĞİMİZİ KAZANIYORUZ"
Büyükada’da kıyafet mağazası işleten Kadriye Balcılar 15 yıldır işletme sahibi olduğunu söyleyerek, "Hafta sonları yoğun bir kalabalık oluyor. Hafta ortası daha çok yabancı turist oluyor. Bu durumdan memnunuz, biz turistler sayesinde ekmeğimizi kazanıyoruz" dedi.
"VAPUR SAATLERİNE GÖRE YOĞUNLUK OLUYOR"
Dondurma işletmecisi İlyas Güler ise "Hafta sonları biraz yoğun oluyor, hafta içi zaten bir şey yok. Turistlerde hafta sonu genelde İstanbul tarafını geziyor. Eskiden daha çok insan vardı şu an o kadar yok. Vapur saatlerine göre yoğunluk oluyor. Yerli turistler Sakarya Adapazarı tarafından grup şeklinde tur şirketleri getiriyor. Yabancı turistler de geliyor ama saat 3’e kadar duruyor. 3’den sonra gidiyorlar. Adanın ekmeği güneştir. Güneş olursa herkes geliyor. Herkes kazanıyor, herkes kiracı burada" diye konuştu.
"KAPASİTENİN ÜSTÜNDE OLDUĞU İÇİN YOĞUNLUK TEŞKİL EDİYOR"
Restoran işletmecisi Burç Ulukaya, "Yıllardır doğma büyüme adalıyız biz. Adadaki şartlar kalabalığı kaldırmıyor açıkçası. Ne mekan olarak ne araç olarak. Gelen turist sayısı günübirlikçi diyoruz genel olarak yabancı veya Türk diye ayırmıyoruz. Kapasitenin üstünde olduğu için yoğunluk teşkil ediyor. Turist her zaman ülkemizde olması dolar, Euro açısından ülkemize giriş olması bizler için sevindiriciö ifadelerini kullandı.