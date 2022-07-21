Büyükada'daki halk plajında büyük tehlike

“Striknin maddesi ölümle sonuçlanabilecek durumlar oluşturabiliyor”

Ada sakinlerinden Selim Mollaoğlu, “Adalar Belediyesi Aya Nikola plajı daha öncesinde üst tarafta, yaklaşık 50 metre mesafede olan yerde faytona koşulan ve hasta olan atları striknin denen bir madde ile orada katlettiler. Bu madde oradaki toprağa karıştı ve yıllar sonra o toprak bu açılan plajda sözüm ona kum olarak kullanılıyor. Striknin maddesi insan hayatına ciddi tehlike, hatta ölümle sonuçlanabilecek durumlar oluşturabiliyor. Olay savcılığa taşındı. Benim ricam toprağın alınması ve kontrol edilmesidir” dedi.