Büyükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü; balıklar kıyıya vurdu...
İstanbul'da Büyükçekmece Gölü'nün deniz ile arasında kalan bölgesinin kirlilik nedeniyle rengi değişti. Çevresine kötü koku yayan gölde çok sayıda ölü balık da kıyıya vurdu. Bölge sakinleri uzun yllardır toplu balık ölümlerinin yaşandığını ancak ilk kez böyle bir pislikle karşılaştıklarını söyledi.
İstanbul'da Büyükçekmece Gölü'nde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu.
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Gölün Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü tarafında olan kısmının rengi değişti.
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Çevresine yoğun bir kötü koku yayan gölde ayrıca balık ölümleri meydana geldi.
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Cuma günü itibariyle görülmeye başlayan ölen balıkların bir kısmı kıyılara vurdu.
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