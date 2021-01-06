Büyükçekmece Gölü'nde ürküten manzara

Yurt genelinde yağışların azalması ile kurak geçen sonbaharın ardından tehlike devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajların bugün itibariyle doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19.47’ye kadar indi.

