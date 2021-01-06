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  3. 06 Ocak 2021 16:27

Büyükçekmece Gölü'nde ürküten manzara

İstanbul'da sonbahar ve kış aylarının yağışsız geçmesi nedeniyle en önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü’nün su oranı yüzde 17'ye kadar düştü.

Büyükçekmece Gölü'nde ürküten manzara

Yurt genelinde yağışların azalması ile kurak geçen sonbaharın ardından tehlike devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajların bugün itibariyle doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19.47’ye kadar indi.

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Büyükçekmece Gölü'nde ürküten manzara

Bu oran 2020 yılında yüzde 39.31, 2019 yılında yüzde 86.86, 2018 yılında ise yüzde 65.51 olarak kayıtlara geçmişti. Kuraklığın en net görüntüsü, İstanbul’un en önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü’nün havadan çekilmesiyle gözler önüne serildi.

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Büyükçekmece Gölü'nde ürküten manzara

Suların yüzlerce metre çekildiği alanda çorak arazi ortaya çıktı. Suların çekilmesi ile birlikte göl içerisinde yeni kıyı seti de oluştu.

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Büyükçekmece Gölü'nde ürküten manzara

Oluşan kıyı setinin gerisinde küçük göl birikintileri olduğu görüldü. Bunun yanı sıra suyun çekildiği alanın hemen kıyısına avcılar tarafından sazlıklardan oluşan geçici avlanma alanı yapıldığı görüldü.

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