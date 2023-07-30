Büyükçekmece Gölü'nde vahim manzara: 2 kilometre çekildi
İstanbul'daki Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesi her geçen gün azalıyor. Önceden balık tutulan gölden geriye kuruyarak parçalanan toprak kaldı. İSKİ verilerine göre, Büyükçekmece Gölü'nün doluluk oranı yüzde 18.47 olarak ölçüldü. Gölün kuraklık nedeniyle yaklaşık 2 kilometre kadar çekildiği belirtiliyor.
İstanbul’un barajlarında doluluk oranlarındaki hızlı düşüş sürüyor. İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı bugün yüzde 37.49 olarak ölçüldü. Bir yıl önce bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 66.79 olarak ölçülmüştü. Bugün ölçülen değerin 2014 yılından bu yana Temmuz aylarında ölçülen en düşük değer olduğu belirtildi. İstanbul’un barajlarında 325.7 milyon metre küp su kaldığı belirtildi.
GEÇEN YIL YÜZDE 74.55 İDİ, BU YIL YÜZDE 18.47'YE DÜŞTÜ
Barajlardaki hızla düşüşten Büyükçekmece barajı da nasibini aldı. Barajdaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 18.47 olarak ölçüldü. Büyükçekmece baraj gölünde ölçülen bu değerin 2014 yılından bu yana ölçülen en düşük değer olduğu belirtildi. Bir yıl önce bugün Büyükçekmece baraj gölünde doluluk oranı yüzde 74.55 olarak ölçülmüştü.
Büyükçekmece Gölü’nün sularının hızla çekilmesiyle gölün dibindeki deniz kabukları ortaya çıkarken kurumuş yosunlar dikkat çekiyor. Havadan çekilen görüntülerde ise, suyun çekildiği bölgenin büyüklüğü fark ediliyor.
"ÖNCEDEN BURADA PİKNİK YAPILIR BALIK TUTULURDU"
Su seviyesinin şimdiye kadar toplam 2 kilometreye yakın çekildiğini söyleyen Oktay Cantürk, “Ben bu yörenin insanıyım. İşim gereği bu yolu sürekli kullanırım. Büyükçekmece Gölü karşı taraftaki otoban yolunun 300 metre ilerisine kadar suyla doluydu. Ama kuraklık sebebiyle göl yaklaşık 2 kilometreye kadar çekildi. Göl çekilmeden önce vatandaşlar buraya piknik yapmaya, balık tutmaya gelirdi. Ama ne yazık ki bunların hiçbiri artık yaşanmıyor. Keşke bu duruma bir çözüm bulunsaydı" dedi.