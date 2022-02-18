Buz tutan Nazik Gölü köylülerin ekmek kapısı oldu

İlçeye bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sakinleri, her yıl soğuk hava nedeniyle donan Nazik Gölü'nde tehlikeye aldırış etmeden balık avlıyor. Yüzeyi tamamen donan gölde yaklaşık 3 kilometre yürüyen köylüler, kazma ve küreklerle 30 santimetrelik buz tabakasını kırarak, göle attıkları ağlarla aynalı sazan ve inci kefali balıklarını avlıyor. Köylülerin balık avı için donmuş göl üzerindeki yürüyüşleri ve balık avları havadan dron ile görüntülendi.