Buz tutan yolda feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
Sivas'ın Zara ilçesinde buz tutan yolda 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Kaza, saat 08.30 sıralarında Zara-Suşehri yolu Kaplan köyü yakınlarında meydana geldi. Zara'dan Suşehri istikametine giden S.P. yönetimindeki otomobil ile karşı istikametten gelen B.K. idaresindeki otomobil, kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kafa kafaya çarpıştı.
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Kazada K.B. hayatını kaybetti, 2 sürücü ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar, ambulanslarla Zara ve Suşehri devlet hastanelerine götürüldü.
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