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Buzullar eridi, iki ülke arasındaki sınır değişti

Alpler'de eriyen bir buzul, İsviçre ve İtalya arasındaki sınırı kaydırdı ve bir İtalyan dağ kulübesinin yerini tartışmaya açtı.

Buzullar eridi, iki ülke arasındaki sınır değişti - Resim: 1

The Guardian`ın haberine göre, İtalya-İsviçre sınırı, Alp buzullarının üzerinden geçtikten sonra sınır havza hattını takip ediyor.

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Buzullar eridi, iki ülke arasındaki sınır değişti - Resim: 2

Ancak Theodul Buzulu, 1973 ile 2010 yılları arasında kütlesinin neredeyse dörtte birini kaybetti.

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Buzullar eridi, iki ülke arasındaki sınır değişti - Resim: 3

Bu, altındaki kayayı buza maruz bırakarak drenaj ayrımını değiştirdi ve iki komşuyu sınırlarının 100 metre uzunluğundaki kısmını yeniden çizmeye zorladı.

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Buzullar eridi, iki ülke arasındaki sınır değişti - Resim: 4

Rifugio Guide del Cervino 1984 yılında kayalık bir tepe üzerine inşa edildiğinde, 40 yatağı ve uzun ahşap masaları ile birlikte tamamen İtalyan topraklarındaydı.

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