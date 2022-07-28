Buzullar eridi, iki ülke arasındaki sınır değişti
Alpler'de eriyen bir buzul, İsviçre ve İtalya arasındaki sınırı kaydırdı ve bir İtalyan dağ kulübesinin yerini tartışmaya açtı.
The Guardian`ın haberine göre, İtalya-İsviçre sınırı, Alp buzullarının üzerinden geçtikten sonra sınır havza hattını takip ediyor.
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Ancak Theodul Buzulu, 1973 ile 2010 yılları arasında kütlesinin neredeyse dörtte birini kaybetti.
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Bu, altındaki kayayı buza maruz bırakarak drenaj ayrımını değiştirdi ve iki komşuyu sınırlarının 100 metre uzunluğundaki kısmını yeniden çizmeye zorladı.
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Rifugio Guide del Cervino 1984 yılında kayalık bir tepe üzerine inşa edildiğinde, 40 yatağı ve uzun ahşap masaları ile birlikte tamamen İtalyan topraklarındaydı.
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