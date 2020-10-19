Buzullar eriyince binlerce yıllık tarih gün yüzüne çıktı
Küresel ısınmanın etkisiyle Alp dağlarında yer alan buzulların eridiği ve pek çok değerli arkeolojik sit alanı ortaya çıktı. Araştırmacılar, yaptıkları son keşiflerle binlerce yıl önceki insan yaşamına ait çarpıcılar detaylar sunan 5 bin 300 yaşındaki bir savaşcı bedeni ile yüzlerce tarihi objeyi gün yüzüne çıkardı.
Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle Alpler boyunca dağılmış olan yaklaşık 4 bin buzulun yüzde 95'inin bu yüzyılın sonunda tamamen eriyeceğini düşünüyor. Hali hazırda bir kısmı eriyen bzuulllar nedeniyle Alplerde değerli arkeolojik sit alanları da gün yüzüne çıkıyor.
Arkeologlar, son zamanda yaptıkları keşiflerde, buzların eridiği alanlarda yaklaşık 6 bin yıllık bir ip, eski bir ahşap heykel, millattan önce 2 bin 800 yılına ait tarih öncesi bir adamın kalıntıları ile bağcıklı ayakkabılar ve bölgelerdeki diğer kayıp hazineleri ortaya çıkardı.
Isınan dünya bu olağanüstü kalıntıları ortaya çıkarmasına rağmen, arkeologlar zamana karşı yarışıyor. Çünkü buz tarihi kalıntıları koruyor ve buzların erimesi keşfedilmemiş birçok tarihi hazineyi bozulmaya ve talana karşı riskli durumda bırakıyor.
ARKEOLOGLAR TALANA VE BOZULMAYA KARŞI ZAMANLA YARIŞIYOR
AFP’ye konuşan Arkeolog Regula Gubler, “20 yıl içinde buzlar tamamen eriyecek ve çoğu buluntu yok olacak. Deri, ahşap, huş ağacı kabuğu ve tekstil gibi malzemeler, buzul ermesinden kaynaKlanan toprak kayması nedeniyle tamamen yok olabilir. Ayrıca hazine avcılarına karşı da bilim insanlarının elini çabuk tutması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, eriyen buzullar nedeniyle o kadar çok yeni araştırma alanı ortaya çıktı ki “buzul arkeolojisi” adı verilen bir bilim dalı doğdu.
Arkeologlar, iklim değişikliğinin yıkıcı bedellerinin farkında olsalar da, birçoğu bunun binlerce yıl önceki dağ hayatına ilişkin çarpıcı keşiflere yönelik bir fırsat yarattığını düşünüyor. Marcel Cornelissen ise bu durumdan yararlanan bir uzman.
Geçen ay İsviçre'nin doğusundaki Uri kantonundaki Brunifirm buzulunun yakınında bir kazı gerçekleştiren Cornelissen, "Arkeolojinin şu ana kadar çözemediği bir kısmına ışık tutan çok etkileyici keşifler yapıyoruz” dedi.