Caddebostan Plajı'nda vatandaşlar denize girdi
Havaların ısınmasıyla beraber, İstanbullular serinlemek için sahillere koştu. Caddebostan Plajı'na gelen vatandaşlar, serinlemek için denize girdi. Sahilin bazı kısımlarında ise insanların arkalarında bıraktıkları atıklar dikkat çekti. Sahilde denize giren vatandaşlar havadan da görüntülendi.
Normalleşme sürecinin başlamasıyla plajlar vatandaşlara açıldı ve güneşli havadan bunalan İstanbullular sahillere akın etti. Caddebostan Plajı'na gelen vatandaşlar, denizde yüzerek serinledi ve güneşlendi. Bazı vatandaşların maskeleriyle güneşlenmesi dikkat çekti. Sahildeki ücretli olan plajlarda denize giren insanlar sayıca azken, ücret ödemek istemeyenler sahilin diğer kısımlarında denize girdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait ücretsiz halk plajında insan yoğunluğu yaşandığı görüldü. Vatandaşlar zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uygun davranmadı. Öte yandan, ücretsiz halk plajında denize atılmış maske, pet şişe gibi atıklar olduğu görüntülendi.
Ailesiyle plaja gelen bir vatandaş, “Bugün ilk defa geldik, biraz hava alalım diye çıktık çocuk kumla oynasın diye. Daha çok kumla oynadı. Denize sokamadık çocuğu. Sizde görüyorsunuz etrafta maskeler var, kadın malzemeleri var, pet şişeler var. Sokamadık çocuğu da kendimiz de giremedik" dedi.