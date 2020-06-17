Caddebostan Plajı'nda vatandaşlar denize girdi

Ailesiyle plaja gelen bir vatandaş, “Bugün ilk defa geldik, biraz hava alalım diye çıktık çocuk kumla oynasın diye. Daha çok kumla oynadı. Denize sokamadık çocuğu. Sizde görüyorsunuz etrafta maskeler var, kadın malzemeleri var, pet şişeler var. Sokamadık çocuğu da kendimiz de giremedik" dedi.