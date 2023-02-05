Caddede yürüyen kadınla çocuğa saldırdılar

DHA'nın haberine göre o anları çevredekiler cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde çocukların, yolda yürüyen çocuk ve kadına tekme ve yumruklarla saldırdığı, sonra 'yol al, yol' diye bağırarak hızla kaçtığı anlar yer aldı.