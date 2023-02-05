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Caddede yürüyen kadınla çocuğa saldırdılar

İstanbul'da yaşları 10-15 arasında değişen çocuklar, caddede yürüyen bir kadın ve çocuğa saldırdı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Caddede yürüyen kadınla çocuğa saldırdılar - Resim: 1

İstanbul Arnavutköy'de dün öğle saatlerinde yaşları 10-15 arasında değişen çocuklar, yolda yürüyen başka bir çocuğa ve yanındaki kadına saldırdı.

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Caddede yürüyen kadınla çocuğa saldırdılar - Resim: 2

DHA'nın haberine göre o anları çevredekiler cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde çocukların, yolda yürüyen çocuk ve kadına tekme ve yumruklarla saldırdığı, sonra 'yol al, yol' diye bağırarak hızla kaçtığı anlar yer aldı. 

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Caddede yürüyen kadınla çocuğa saldırdılar - Resim: 3

Gece saatlerinde Arnavutköy'de yine aynı sokakta küçük çocuklar tekme tokat kavga etti.

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Caddede yürüyen kadınla çocuğa saldırdılar - Resim: 4

 O anlar da çevredekiler tarafından kameraya kaydedildi. Çocukların kavgası araya giren vatandaşların müdahalesiyle sona erdi.

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