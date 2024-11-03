Cadılar Bayramı partisinde 6 kişinin telefonu çalındı

DANS EDERKEN TELEFONLARI ÇALDI

Çalışmalar kapsamında kulübün güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, bir çiftin birbirine sarılarak dans ettiği sırada mağdurların cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çaldığını tespit etti. Devam eden çalışmalarda Beyoğlu Asayiş Büro polisleri, şüphelilerin İ.Ç. adlı kadın (21) ve S.U. (23) olduğunu belirlerdi.