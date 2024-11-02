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  4. Cadılar bayramını kutlamak isterken eğlencenin tadını kaçırdılar

Cadılar bayramını kutlamak isterken gözlerini karakolda açtılar

İstanbul'dan Edirne'ye 'Cadılar bayramı' partisine katılmak için gelip, ellerine oyuncak tabanca alıp, üzerlerine çelik yelek giyerek vatandaşları korkutan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Cadılar bayramını kutlamak isterken gözlerini karakolda açtılar - Resim: 1

Edirne'de polis ekipleri, önceki gece kentte seyir halindeki bir otomobildeki kişilerin sokaktaki vatandaşlara silah göstererek korkuttuğu ihbarını aldı.

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Cadılar bayramını kutlamak isterken gözlerini karakolda açtılar - Resim: 2

Mobese kameralarını incelemeye alan ekipler, otomobilin bir gece kulübü önünde olduğunu belirledi.

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Cadılar bayramını kutlamak isterken gözlerini karakolda açtılar - Resim: 3

K.A. ve A.Ş.'nin burada yapılan kontrollerinde, üzerlerinde çelik yelek ile otomobilde 2 oyuncak tabanca olduğu tespit edildi.

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Cadılar bayramını kutlamak isterken gözlerini karakolda açtılar - Resim: 4

'Cadılar bayramı' konseptiyle yapılan parti için İstanbul'un Silivri ilçesinden Edirne'ye geldiklerini belirten 2 kişi, bu sırada eğlence amaçlı vatandaşları korkuttuklarını söyledi.

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