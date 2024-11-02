Cadılar bayramını kutlamak isterken gözlerini karakolda açtılar
İstanbul'dan Edirne'ye 'Cadılar bayramı' partisine katılmak için gelip, ellerine oyuncak tabanca alıp, üzerlerine çelik yelek giyerek vatandaşları korkutan 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Edirne'de polis ekipleri, önceki gece kentte seyir halindeki bir otomobildeki kişilerin sokaktaki vatandaşlara silah göstererek korkuttuğu ihbarını aldı.
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Mobese kameralarını incelemeye alan ekipler, otomobilin bir gece kulübü önünde olduğunu belirledi.
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K.A. ve A.Ş.'nin burada yapılan kontrollerinde, üzerlerinde çelik yelek ile otomobilde 2 oyuncak tabanca olduğu tespit edildi.
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'Cadılar bayramı' konseptiyle yapılan parti için İstanbul'un Silivri ilçesinden Edirne'ye geldiklerini belirten 2 kişi, bu sırada eğlence amaçlı vatandaşları korkuttuklarını söyledi.
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