Çadır kuracak yer bile kalmadı

'YER KALMADI'



Çıralı tatil beldesinin bağlı olduğu Ulupınar'ın muhtarı Habip Altınkaya, rezervasyonu olmadan geleceklerin Çıralı'da yer bulmasının mümkün olmadığını söyledi. Şu an tüm pansiyon ve apartların tamamen dolduğunu ve yüzde 100'e ulaşıldığını kaydeden Altınkaya, "Çok yoğun bir talep var. Rezervasyon yaptırmadan geleceklerin yer bulma şansı yok. Bayramda Çıralı'daki tatilcilerin yüzde 60'a yakını yerli, yüzde 20-25'i Ruslar, diğerleri de Avrupa ülkelerinden gelen turistler. Bu yıl Rusların da çok ciddi talebi oluştu" dedi.