Çadır kuracak yer bile kalmadı
Kurban Bayramı tatilinin yaz sezonuna denk gelmesi ve 9 gün olması nedeniyle başta Antalya olmak üzere tatil merkezlerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Antalya'nın tatil beldesi Çıralı ve Olimpos'ta, çadır kuracak dahi yer kalmadı.
Antalya'nın dünyaca ünlü iki tatil beldesi Çıralı ve Olimpos'ta, Kurban Bayramı'nda yüzde 100 doluluğa ulaşıldı. İşletmeciler, çadır kuracak dahi yer kalmadığını, rezervasyonu olmayanlardan bölgeye gelmemesini istendi.
Antalya'nın Kemer ve Kumluca ilçelerine bağlı, dünyaca ünlü sahilleri, antik kentleri, bungalov tipi ağaç evleri ve butik pansiyonları ile eşsiz doğaya sahip Çıralı, Olimpos ve Adrasan tatil beldelerinde Kurban Bayramı'nda yüzde 100 doluluğa ulaşıldı. Yan yana olan üç tatil beldesindeki turizmciler, rezervasyonu olmayanların 'Yer bulurum' düşüncesiyle gelmemesi gerektiğini belirterek, aksi takdirde ortada kalabilecekleri uyarısında bulundu.
'REZERVASYONSUZ GELENLER AÇIKTA KALIR'
Olimpos'ta işletmecilik yapan Kadir Kaya, 1 ay öncesinden bütün odaların dolduğunu söyledi. Rezervasyonu olmayanların gelmemesi gerektiğini belirten Kaya, "Eğer gelecek olurlarsa da çadırını, yastığını, yorganını yanına alsınlar; yoksa açıkta kalırlar. Olimpos'ta 3 binin üzerinde yatak var. Genellikle ev tipi pansiyonlar ile ağaç evlerden oluşan butik otel tarzı pansiyonlar. Şu an yüzde 100 doluyuz. Bayramın yaz dönemine denk gelmesi nedeniyle çok yoğun talep aldık" diye konuştu.
'YER KALMADI'
Çıralı tatil beldesinin bağlı olduğu Ulupınar'ın muhtarı Habip Altınkaya, rezervasyonu olmadan geleceklerin Çıralı'da yer bulmasının mümkün olmadığını söyledi. Şu an tüm pansiyon ve apartların tamamen dolduğunu ve yüzde 100'e ulaşıldığını kaydeden Altınkaya, "Çok yoğun bir talep var. Rezervasyon yaptırmadan geleceklerin yer bulma şansı yok. Bayramda Çıralı'daki tatilcilerin yüzde 60'a yakını yerli, yüzde 20-25'i Ruslar, diğerleri de Avrupa ülkelerinden gelen turistler. Bu yıl Rusların da çok ciddi talebi oluştu" dedi.