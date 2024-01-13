Çadırda kalan şehit ailesi yürekleri dağlamıştı: Haluk Levent ve Hasan Can Kaya harekete geçti
Dün hain saldırıda şehit olan ve ailesinin depremde evi yıkıldığı için çadırda kaldığı belirlenen Şehit Müslüm Özdemir ile ilgili Haluk Levent ve Hasan Can Kaya harekete geçti.
Şehit Müslüm Özdemir'in ailesinin evinin 6 Şubat'taki depremlerde yıkıldığı, şehidin annesi Ümmihani ile babası Ali Özdemir çiftinin, yaşadıkları konteyneri ısıtamadıkları için çadırda kaldıkları öğrenilmişti. Çiftin kaldığı çadıra acı haber sonrası 10 adet ısıtıcı bırakılmıştı.
Şehidin ailesinin çadırda kaldığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin yayılmasının ardından yaptığı yardımlarla sürekli adından söz ettiren Haluk Levent ve komedyen Hasan Can Kaya'dan haber geldi
Aileye ev alacaklarını belirten Levent şu ifadeleri kullandı;
Şehit Müslüm Özdemir’in ailesinin ev hakkı mevcut. Bu konuda Kahramanmaraş Valimiz sayın Ünlüer bizleri aydınlattı. Ama bizler de bir ucundan tutalım dedik. Bugün Bursa konserimin geliri ve Hasan Can Kaya kardeşimin 1 gösteri hasılatıyla birlikte haftaya annemize bir ev alacağız.