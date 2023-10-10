Çadırını alan oraya koştu! İşte Türkiye'nin yeni kamp noktası

Haftanın birkaç gününü Nemrut Krater Gölü kenarında gökyüzünü gözlemleyerek geçiren Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, ayılara rağmen bölgeye gelerek kamp kuranların sayısının da azımsanmayacak ölçüde olduğunu belirterek, “Uzun yıllardan beridir bölgede gözlemler yapmaktayım. Yaptığım gözlemleri de kayıt altına almaktayım. Bitlis doğal alanlarıyla, Van Gölü ve Nemrut Krater Gölü’yle muhteşem doğal alanlara sahiptir. Bunun yanında muhteşem yıldız manzarasını pek çok kez bize gösteren bir doğaya da sahiptir. İsviçre’den, Almanya’dan, Norveç’ten, Finlandiya’dan ve Avrupa’nın birçok ülkesinden ülkemize gelen birçok turist var. Özellikle Bitlis ve çevresine kamp için gelenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bunun yanında yurt içinden gelen turistlerin de bölgede konakladıklarını gözlemledim. Son zamanlarda Nemrut Kalderası’ndaki ayı popülasyonunun artmasından dolayı Nemrut’taki kampçıların sayısında bir azalma görülmektedir. Fakat bunun yanında Süphan Dağı ve Van Gölü Havzası’nda turist artışlarına tanık oldum” dedi.