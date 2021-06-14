Çağla Şıkel karın kasları ile olay oldu
Ünlü sunucu Çağla Şıkel, çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte Çeşme'de tatil sezonunu açarken verdiği bikinili pozlar ile olay oldu.
Ünlü sunucu Çağla Şıkel, çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte soluğu Çeşme'de aldı. Tatil sezonunu açan 42 yaşındaki Şıkel, bikinili pozlarını Instagram'dan paylaşmayı ihmal etmedi.
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Ünlü sunucu Çağla Şıkel, tatil sezonunu açtı. Şıkel, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte soluğu Çeşme'de aldı.
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42 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla sık sık adından söz ettiren Çağla Şıkel, siyah bikinisi ile verdiği bu pozu, "Tatil başlamıştır" notuyla 3 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı.
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Ardından yeşil ceketi ile kamera karşısına geçen ünlü sunucu, bu karesini de sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.
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