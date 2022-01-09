Çakmağı düşürünce fark etti! İşte karşınızda mıknatıs adam

MEYDAN OKUDU

Özelliğini görenlerin şaşırdığını söyleyen Demirci, "Sadece metal değil. Ağaç, gümüş, taş ne varsa getirin vücudum tutuyor. Bir defasında denedim, vücudum 90 kaşık tuttu. Azerbaycan asıllı Etibar Elche Marneuli 50 kaşıkla rekorlar kitabına girdi. Onu geçmek için rekorlar kitabını Karasu'ya davet ediyorum. Gelsinler, canlı noter huzurunda çekim yapalım. Şaşıran çok oluyor. Bu, tuhaf bir durum. Bunu ben açıklayamıyorum, tıp açıklasın" diye konuştu.