California yanıyor! 23'ü büyük çapta, 367 yangın
ABD'de sıcak hava dalgasının etkisinde kalan California eyaleti, 23'ü büyük çapta, 367 yangın ile mücadele ederken, 1 helikopterin yangını söndürme sırasında düştüğü belirtildi.
Yangınlara "olağanüstü" hava sıcaklığının ve "yıldırımların" neden olduğunu söyleyen Newsom, 72 saat içinde yaklaşık 11 bin yıldırım düştüğünü kaydetti.
Şerif Jeff Dirkse, "Sacramento Bee" gazetesine yaptığı açıklamada, Stanislaus County'de çıkan bir yangında 5 ila 7 kişinin yaralandığını ifade etti.
California İtfaiyesinden yapılan açıklamada da Fresno County'de bir yangına müdahale eden yangın söndürme helikopterin düşmesi sonucu, helikopter pilotunun hayatını kaybettiği bildirildi.