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  3. 20 Ağustos 2020 16:19

California yanıyor! 23'ü büyük çapta, 367 yangın

ABD'de sıcak hava dalgasının etkisinde kalan California eyaleti, 23'ü büyük çapta, 367 yangın ile mücadele ederken, 1 helikopterin yangını söndürme sırasında düştüğü belirtildi.

California yanıyor! 23'ü büyük çapta, 367 yangın

Yangınlara "olağanüstü" hava sıcaklığının ve "yıldırımların" neden olduğunu söyleyen Newsom, 72 saat içinde yaklaşık 11 bin yıldırım düştüğünü kaydetti.

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California yanıyor! 23'ü büyük çapta, 367 yangın

Şerif Jeff Dirkse, "Sacramento Bee" gazetesine yaptığı açıklamada, Stanislaus County'de çıkan bir yangında 5 ila 7 kişinin yaralandığını ifade etti.

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California yanıyor! 23'ü büyük çapta, 367 yangın

California İtfaiyesinden yapılan açıklamada da Fresno County'de bir yangına müdahale eden yangın söndürme helikopterin düşmesi sonucu, helikopter pilotunun hayatını kaybettiği bildirildi.

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California yanıyor! 23'ü büyük çapta, 367 yangın

Açıklamada, Coalinga bölgesinin 14 kilometre güneyinde etkili olan alevlere su boşaltmakla görevli helikopterde, yaşamını yitiren pilottan başka kimse olmadığı kaydedildi.

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