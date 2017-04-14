Çalınan altınlar öyle bir yerden çıktı ki...

Edinilen bilgilere göre olay, Hamidiye Mahallesi Sümbül Sokak'ta ikamet eden yeni evli çiftin evinde meydana geldi. 11 ay önce evlenen Nüve ve Mert Turan çiftinin evine geçtiğimiz hafta hırsız girdi. Genç çiftin evde olmadığı sırada yaşanan hırsızlık olayında, yatak odasındaki dolapta bulunan düğünde takılan altınlar çalındı. Akşam saatlerinde eve gelen çift, takıların çalındığını ve yatak odasının dağınık olduğunu görünce emniyete haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, parmak izi alıp hırsızların bulunması için tahkikat başlattı.



