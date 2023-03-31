Çalışan EYT'liler için asgari ücret zammı belli oldu
Emekliliği tamamladıktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanların maaşına gelecek olan asgari ücret zammı belli oldu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete temmuzda artış sinyalinin ardından gözler temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrildi.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında başvurular 1.5 milyonu geçerken, emekli olup çalışmaya devam edenlerin asgari ücreti de artacak.
Emekliliği tamamladıktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti (yüzde 7.5) 638 lira yükselecek.
Asgari ücretten gelir, damga vergisi kaldırırken, sadece sigorta primi işçi hissesi kesintisi yapılıyor. Normal çalışanın sigorta primine tabi aylık ücretinden yüzde 15, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanın aylık ücretinden ise yüzde 7.5 kesinti yapılıyor.