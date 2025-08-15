  1. Anasayfa
  4. Çalışan sayısı hangi sektörlerde arttı, hangi sektörlerde düştü ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 15 milyon 925 bin 359 kişiye çıktı.

Buna göre, Haziran 2024'te 15 milyon 612 bin 472 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 2 artışla 15 milyon 925 bin 359 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 2,1 azalırken, inşaatta yüzde 8,2, ticaret-hizmetlerde yüzde 3,1 arttı.

