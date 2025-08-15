Çalışan sayısı hangi sektörlerde arttı, hangi sektörlerde düştü ?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 15 milyon 925 bin 359 kişiye çıktı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Haziran ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %2,1 azaldı, inşaat sektöründe %8,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %3,1 arttı.
