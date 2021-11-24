Çalışanlar dikkat! 2022 yılı AGİ ücreti ne kadar olacak?
Milyonlarca çalışanın gözü 1 Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmelerine çevrildi. Asgari ücrete yapılacak zamla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarları da yükselecek. Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde AGİ 268 liradan 348 liraya çıkacak.
Sabah gazetesinin haberine göre asgari ücret ve Asgari Geçim İndirimi (AGİ) zammı için geri sayım başladı. Yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi yeniden belirlenirken, 20 milyona yakın işçi, memurun asgari geçim indirimi artacak.
Kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı, GSS primi, ihbar, kıdem tazminatı, askerlik, doğum borçlanması tutarı da değişecek.
Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre bu yıl bekâr bir işçi için asgari geçim indirimi 268 liradan 348.80 liraya, evli eşi çalışmayan ve çocuksuz için 322 liradan 419 liraya, evli eşi çalışmayan bir çocukluda 362 liradan 471 liraya çıkacak.
İLK TOPLANTI 1 ARALIK'TA YAPILACAK
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 yılı asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrette dar gelirlilerin üzerindeki yükün hafifletileceğini ifade ederken zam konusunda beklentiler de yükseldi. Ağır basan yüzde 30'luk artış senaryosuna göre asgari ücret brüt 4650 lira olurken çalışanın eline 3673 lira geçecek.