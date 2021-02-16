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  3. 16 Şubat 2021 14:41

Çalışanlar ve işverenler dikkat: İşten çıkarma yasağı uzatıldı!

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle işverenlerin işçinin sözleşmesini feshi yasaklandı. Fesih yasağı 17 Mart 2021'e kadar uzatıldı. Ancak birtakım istisnalar getirildi ve fesih yasağının kapsamı bir ölçüde daraltıldı.

Çalışanlar ve işverenler dikkat: İşten çıkarma yasağı uzatıldı!

Salgınla birlikte yürürlüğe konulan temel uygulamalardan biri de işverenler tarafından iş sözleşmelerinin feshinin yasaklanması ve bu yasakla bağlantılı tek taraflı ücretsiz izin uygulama hakkı oldu. 

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Çalışanlar ve işverenler dikkat: İşten çıkarma yasağı uzatıldı!

Fesih yasağı işverenin kanunda sayılan durumlar dışında işçilerin iş sözleşmelerini feshetmesini engellemek amacıyla yürürlüğe konuldu. 

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Çalışanlar ve işverenler dikkat: İşten çıkarma yasağı uzatıldı!

Fesih yasağı 17 Mart 2021’e kadar uzatıldı. Ancak birtakım istisnalar getirildi ve fesih yasağının kapsamı bir ölçüde daraltıldı. İşveren ancak ahlak ve iyi niyet kurallarına uyulmaması durumunda fesih yapabiliyor.

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Çalışanlar ve işverenler dikkat: İşten çıkarma yasağı uzatıldı!

17 Mart'a uzatıldı4857 sayılı İş Kanunu’na geçici madde 10 ile eklenen fesih yasağı, bu yasağa bağlı olarak işverene tanınan tek taraflı ücretsiz izne gönderme hakkı ve 4447 sayılı kanuna yapılan ekleme ile bu şekilde ücretsiz izne gönderilen işçilere ödenen nakdi ücret desteği 17 Nisan 2020’de yürürlüğe girdi.

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