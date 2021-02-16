Çalışanlar ve işverenler dikkat: İşten çıkarma yasağı uzatıldı!

17 Mart'a uzatıldı4857 sayılı İş Kanunu’na geçici madde 10 ile eklenen fesih yasağı, bu yasağa bağlı olarak işverene tanınan tek taraflı ücretsiz izne gönderme hakkı ve 4447 sayılı kanuna yapılan ekleme ile bu şekilde ücretsiz izne gönderilen işçilere ödenen nakdi ücret desteği 17 Nisan 2020’de yürürlüğe girdi.