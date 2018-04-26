2018'de kaç gün resmi tatil var ?
2018'de çalışanları hafta sonları dahil tam 116 gün tatil bekliyor.
YILBAŞI
1 Ocak Pazartesi gününe denk gelen yılbaşı, hafta sonu ile birleştirildiğinde çalışanların tatil saysısı üç güne çıkmıştı...
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
Bayram tatili pazartesi gününe denk geldi ve çalışanlar 3 gün tatil yaptılar.
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Salı'ya denk geliyor. 1 Mayıs günü tatil olacak ve resmi işlemler yapılmayacak. 30 Nisan Pazartesi gününün tatil olup olmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı