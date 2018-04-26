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  3. 26 Nisan 2018 16:18

2018'de kaç gün resmi tatil var ?

2018'de çalışanları hafta sonları dahil tam 116 gün tatil bekliyor.

2018'de kaç gün resmi tatil var ?

YILBAŞI
1 Ocak Pazartesi gününe denk gelen yılbaşı, hafta sonu ile birleştirildiğinde çalışanların tatil saysısı üç güne çıkmıştı...

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2018'de kaç gün resmi tatil var ?

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
Bayram tatili pazartesi gününe denk geldi ve çalışanlar 3 gün tatil yaptılar.

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2018'de kaç gün resmi tatil var ?

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Salı'ya denk geliyor. 1 Mayıs günü tatil olacak ve resmi işlemler yapılmayacak. 30 Nisan Pazartesi gününün tatil olup olmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı

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2018'de kaç gün resmi tatil var ?

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise 2018'de Cumartesi günü kutlanacak. Bu nedenle ekstra tatil yapılmayacak.

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