2018'de kaç gün resmi tatil var ?

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Salı'ya denk geliyor. 1 Mayıs günü tatil olacak ve resmi işlemler yapılmayacak. 30 Nisan Pazartesi gününün tatil olup olmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı