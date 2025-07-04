Çalışanların ve emeklilerin 2025'in 6 aylık maaş kaybı ortaya çıktı!
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun Araştırma Merkezi 2025 yılının ilk 6 ayındaki çalışan ve emeklilerin maaşlarındaki enflasyon kaynaklı erimenin acı tablosunu ortaya koydu... Türkiye'de işçi başına 6 aylık ortalamaya göre maaş kaybı 6 bin 500 TL'ye dayandı...
Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının altıncı enflasyon rakamları olan Haziran ayı TÜFE ve ÜFE rakamlarını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,37 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 35,05 oldu. ENAG'a göre, E-TÜFE, haziran ayında yüzde 3,05 arttı; E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 68,68 olarak gerçekleşti. İstanbul Ticaret Odası (İTO), haziran ayı Tüketici Fiyat İndeksi verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatların haziran ayında aylık yüzde 1,77, yıllık ise yüzde 44,38 artış göstermişti.
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Araştırma Merkezi Türkiye'de çalışanların ücret kayıpları raporunu yayınladı. DİSK’in Temmuz ücret kayıpları izleme raporunda 2025 yılının sadece ilk 6 ayında enflasyonun ücret, maaş ve aylıklara toplam faturasının en az 218 milyar 334 milyon TL olduğu belirtildi.
DİSK verilerine göre işçi başına 6 aylık ortalama kayıpsa 6 bin 485 TL'ye ulaştı. Yılın ilk yarısında asgari ücretin enflasyon karşısındaki değer kaybıysa 3 bin 685 TL olarak belirlendi.
Haziran ayında asgari ücretin 3 katı düzeyindeki ücretin neredeyse yarısı vergi ve kesintilere gittiği belirtilen raporda "Haziran 2025’te enflasyon kaybının en düşük emekli aylığında 2 bin 412 TL, en düşük memur maaşında ise 9 bin 130 TL" olduğu gözler önüne serildi.