Çalışanlarına boş kağıt verdi; maaş taleplerinin hepsini kabul etti
Ünlü kebapçı Bedri Usta, personelleriyle yaptığı zam toplantısıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Çalışanlarına boş kağıt dağıtarak maaş beklentilerini yazmalarını isteyen Bedri Usta, daha sonra topladığı kağıtlardaki tüm maaş taleplerini olduğu gibi kabul etti.
2025 yılında asgari ücret yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL oldu. Yeni asgari ücreti düşük bulduğunu belirterek tepki gösteren Adana'nın ünlü kebapçısı Bedri Usta, bu kez işçileriyle gerçekleştirdiği zam toplantısıyla gündem oldu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ünlü kebapçı, personeline boş kağıt vererek maaş beklentilerini yazmasını istedi. Bedri Usta, kağıtları topladıktan sonra yaptığı konuşmada her bir personeline istediği maaşı vereceğini söyledi.
PATRONLARA SESLENDİ: ''HER AY NEDEN 1 MİLYON KAZANALIM"
Patronlara da seslenen Bedri Usta, ''Evet, 2025 bütün personelin istedikleri, maaşı, ne yazdılarsa olduğu gibi kabul ettim. Şimdi hepiniz beni bir ayakta alkışlayın. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Niye böyle diyorum? Bütün patronlara sesleniyorum. Her ay neden 1 milyon kazanalım? 500 kazanalım, 300 kazanalım? 100 de olur 200 de olur... Mutlaka işçilerle de paylaşın çünkü geçim çok zor'' ifadelerini kullandı.
Ünlü kebapçı, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Personel olmadan hiç kimse bir şey yapamaz. Onun için biz hepimiz iş arkadaşı olarak paylaştıkça Allah veriyor, paylaşmazsan kimse sana bir şey vermiyor. Bak tüylerim diken diken oluyor. Onun için Allah hepinizden razı olsun"