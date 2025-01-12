Çalışanlarına boş kağıt verdi; maaş taleplerinin hepsini kabul etti

PATRONLARA SESLENDİ: ''HER AY NEDEN 1 MİLYON KAZANALIM"

Patronlara da seslenen Bedri Usta, ''Evet, 2025 bütün personelin istedikleri, maaşı, ne yazdılarsa olduğu gibi kabul ettim. Şimdi hepiniz beni bir ayakta alkışlayın. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Niye böyle diyorum? Bütün patronlara sesleniyorum. Her ay neden 1 milyon kazanalım? 500 kazanalım, 300 kazanalım? 100 de olur 200 de olur... Mutlaka işçilerle de paylaşın çünkü geçim çok zor'' ifadelerini kullandı.

Ünlü kebapçı, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Personel olmadan hiç kimse bir şey yapamaz. Onun için biz hepimiz iş arkadaşı olarak paylaştıkça Allah veriyor, paylaşmazsan kimse sana bir şey vermiyor. Bak tüylerim diken diken oluyor. Onun için Allah hepinizden razı olsun"