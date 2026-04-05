Çalışır halde yol kenarına bırakılan kamyon, kaldırımdaki bir yayayı ezip hayattan koparttı!
Kocaeli Derince’de sabah saat 08.00 sularında kan donduran bir kaza meydana geldi! Şoförünün su almak için çalışır halde bıraktığı hafriyat kamyonu, rampa aşağı kontrolden çıkarak önce bir araca, ardından kaldırımda yürüyen 76 yaşındaki S.Ç.’ye çarptı. Elektrik panosuna çarparak durabilen dev aracın altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde çalışır halde bırakıldıktan sonra rampa aşağı hareket eden hafriyat kamyonunun, kaldırımda çarptığı S.Ç. (76) hayatını kaybetti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Çınarlı Mahallesi 11’inci Sokak'ta meydana geldi. Şoförünün çalışır halde bırakıp, çeşmeden su almak istediği sırada bir hafriyat kamyonu birden hareket etti.
Rampa aşağı ilerleyen kamyon yol kenarında park halindeki hafif ticari araca ardından kaldırımda yürüyen S.Ç.’a çarptı. Kamyon, elektrik panosuna çarparak durdu.
Çevredeki bir esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan S.Ç., kurtarılamadı. Kamyon şoförü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.