Çalışmayan aracını sokak ortasında yakıp, karşısına geçip izledi
Denizli'de arıza yapan elektrikli motosikletini çalıştıramayan sürücü, aracını yolun ortasında ateşe verdi.
Kaynak: İHA
Olay, Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.
1 / 7
Edinilen bilgilere göre; elektrikli motosikleti arıza yapan sürücü, dakikalarda çaba harcamasına rağmen motosikleti çalıştırmayı başaramadı.
2 / 7
Öfkeye kapılan sürücü, akaryakıt istasyonundan benzin alıp gelerek, yolun ortasındaki motosikletinin üzerine döküp ateşe verdi.
3 / 7
Saniyeler içerisinde alevler içerisinde kalan motosikletinin karşısına geçip oturan sürücü, yanan aracını istedi.
4 / 7