Çalışmayan aracını sokak ortasında yakıp, karşısına geçip izledi

Denizli'de arıza yapan elektrikli motosikletini çalıştıramayan sürücü, aracını yolun ortasında ateşe verdi.

Kaynak: İHA
Çalışmayan aracını sokak ortasında yakıp, karşısına geçip izledi - Resim: 1

Olay, Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 

Çalışmayan aracını sokak ortasında yakıp, karşısına geçip izledi - Resim: 2

Edinilen bilgilere göre; elektrikli motosikleti arıza yapan sürücü, dakikalarda çaba harcamasına rağmen motosikleti çalıştırmayı başaramadı.

Çalışmayan aracını sokak ortasında yakıp, karşısına geçip izledi - Resim: 3

 Öfkeye kapılan sürücü, akaryakıt istasyonundan benzin alıp gelerek, yolun ortasındaki motosikletinin üzerine döküp ateşe verdi.

Çalışmayan aracını sokak ortasında yakıp, karşısına geçip izledi - Resim: 4

Saniyeler içerisinde alevler içerisinde kalan motosikletinin karşısına geçip oturan sürücü, yanan aracını istedi.

