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  4. Çamaşır makinesinden cephanelik çıktı; ifadesi şaşırttı!

Çamaşır makinesinden cephanelik çıktı; ifadesi şaşırttı!

Adana'da polis ekipleri, husumetli 2 grubun çatıştığı sokakta operasyon yaptı. Bir adrese yapılan baskında çamaşır makinesinin içine gizlenmiş silahlar ve çelik yelek bulundu. Şüphelinin ifadesinde, silahları kimin koyduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA
Çamaşır makinesinden cephanelik çıktı; ifadesi şaşırttı! - Resim: 1

Olay, 11 Kasım'da saat 10.00 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli 2 grup, sokakta karşılaşınca birbirlerine silahlar ile ateş açtı. Kimsenin yaranmadığı çatışma sonrası Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlatıp, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

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Çamaşır makinesinden cephanelik çıktı; ifadesi şaşırttı! - Resim: 2

H.Y.'nin evine baskın yapan polis, çamaşır makinesine gizlenmiş 1 hafif makineli tüfek, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile çelik yelek ve silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi.

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Çamaşır makinesinden cephanelik çıktı; ifadesi şaşırttı! - Resim: 3

Gözaltına alınan H.Y., sorgusunda silahların kendisine ait olmadığını, çamaşır makinesine kimin koyduğunu bilmediğini öne sürdü.

 

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Çamaşır makinesinden cephanelik çıktı; ifadesi şaşırttı! - Resim: 4

68 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Huzurunuz, gururumuzdur' sloganıyla yola çıkarak, suçla mücadele kapsamında çok sayıda adrese baskın yapıp, cadde ve sokaklarda uygulama gerçekleştirdi. 

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