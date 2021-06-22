Cami tamam, AKM yolda... İşte yeni Taksim
Temeli, 10 Şubat 2019 tarihinde atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi`nde sona yaklaşıldı. AKM'nin tamamlanan ön cephesi ve inşaatın son durumu havadan görüntülendi.
Atatürk Kültür Merkezi`nin (AKM) inşaatında sona gelindi. Ön cephesi tamamlanan yeni AKM, drone ile havadan görüntülendi.
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9 Ekim`de açılışı planlanan kültür merkezi inşaatında 3 kule vincinden birinin çalışmaya devam ettiği görüldü.
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Atatürk Kültür Merkezi ve Taksim Camii, Taksim meydanının (AKM) Taksim meydanının yeni silüetini oluşturdu.
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İlk AKM`nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu`nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu imzasını taşıyan yeni Atatürk Kültür Merkezi 5 bloktan oluşuyor.
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