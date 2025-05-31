Camide araç yıkama kavgası kanlı bitti
Tekirdağ'da bir muhtar "camide aracını yıkama" diyerek uyardığı minibüs şoförü tarafından bıçaklandığı olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: DHA
Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesi'nde muhtarı M.D., dün cuma namazını kılıp çıktıktan sonra karşılaştığı minibüs şoförü C.D.'yi camide aracını yıkmaması yönünde uyardı.
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Bu nedenle taraflar arasında tartışma çıktı. Mahalleli araya girip, tarafları ayırdı.
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C.D., kısa süre sonra muhtarlığa doğru yürürken arkasından koşarak gittiği M.D.'i bıçakladı.
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M.D., aldığı bıçak darbeleri ile yere düştü, C.D. kaçtı.
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