Camide olay var: Cemaat eli bıçaklı psikopatı taşlarla kovaladı
Antalya’da bir camiye giren ve müezzini ile cemaati bıçakla tehdit edip camiye sokmayan şüpheli cemaatin hışmına uğradı.
Kaynak: İHA
Olay dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'ndeki Demirgül Camii'nde yaşandı. İsmi öğrenilemeyen 35 yaşlarında ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, Demirgül Camii'ne girdi.
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Elinde bıçak bulunan şahıs, içerideki müezzini dışarıya çıkarmak istedi. Müezzin dışarı çıkmak istemeyince şahıs cami kapısındaki camı kırdı.
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Cam kırıkları nedeniyle müezzin ayağından yaralandı.
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Camiden dışarıya çıkan müezzin ve camiye giremeyen cemaat polisi aradı. Cemaat polisin gelmesini beklerken, omuzunda çantası bulunan şahıs, camiden çıkarak uzaklaşmak istedi.
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