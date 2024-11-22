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Camide olay var: Cemaat eli bıçaklı psikopatı taşlarla kovaladı

Antalya’da bir camiye giren ve müezzini ile cemaati bıçakla tehdit edip camiye sokmayan şüpheli cemaatin hışmına uğradı.

Kaynak: İHA
Camide olay var: Cemaat eli bıçaklı psikopatı taşlarla kovaladı - Resim: 1

Olay dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'ndeki Demirgül Camii'nde yaşandı. İsmi öğrenilemeyen 35 yaşlarında ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, Demirgül Camii'ne girdi.

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Camide olay var: Cemaat eli bıçaklı psikopatı taşlarla kovaladı - Resim: 2

Elinde bıçak bulunan şahıs, içerideki müezzini dışarıya çıkarmak istedi. Müezzin dışarı çıkmak istemeyince şahıs cami kapısındaki camı kırdı.

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Camide olay var: Cemaat eli bıçaklı psikopatı taşlarla kovaladı - Resim: 3

Cam kırıkları nedeniyle müezzin ayağından yaralandı.

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Camide olay var: Cemaat eli bıçaklı psikopatı taşlarla kovaladı - Resim: 4

Camiden dışarıya çıkan müezzin ve camiye giremeyen cemaat polisi aradı. Cemaat polisin gelmesini beklerken, omuzunda çantası bulunan şahıs, camiden çıkarak uzaklaşmak istedi.

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