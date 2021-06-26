Camide şok görüntü: İmam, müezzine tabureyle saldırdı

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından camide yaşanılan saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İmam Beytullah S.'nin, eline aldığı plastik tabureyi savurmasıyla yere düşen müezzin Yavuz Selim A.’ya tekme ve yumruk atığı görülüyor. Diğer güvenlik kamerası açısındaki görüntüde ise, yaşanan arbede sırasında imam Beytullah S.’nin yere düştüğü, ardından da müezzin Yavuz Selim A.'nın koşarak camiden uzaklaşıdığı anlar yer alıyor.