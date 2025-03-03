Camide teravih namazı çıkan yangında ilginç görüntü
Batman'da bir camide teravih namazı kılındığı sırada çıkan yangında ortalık bir anda karışırken camiyi kaplayan dumanlar sırasında yaşlı bir kişinin namaza devam ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
Batman'da, Bahçelievler Camisi’nde teravih namazı kılındığı sırada çıkan yangın cemaat tarafından söndürüldü.
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Camiyi kaplayan duman nedeniyle teravih namazı yarıda kalırken, yaşlı bir kişinin namaza devam ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Yangın, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Bahçelievler Camisi’nde teravih namazı kılındığı sırada meydana geldi.
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Elektrik panosundan çıkan yangınla alevler camiyi kapladı. Duman nedeniyle namaz yarıda bırakılırken, cemaatin yangın tüpüyle müdahalesiyle alevler söndürüldü.
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