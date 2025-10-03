  1. Anasayfa
  4. Camiden çıkan karı-koca evlerinin önünde katledildi

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde evlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan çift, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
Olay, saat 21.00 sıralarında Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi Şehit Şükrü Bayram Caddesi üzerindeki bir bağ evi önünde meydana geldi. Cami çıkışı evlerinin önüne gelen F. ve G.B. çifti kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Av tüfeği ile açılan ateş sonucu saçmaların isabet etmesiyle yaralanan çifti gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis, bağ evinin bulunduğu caddeyi trafiğe kapatarak, geniş güvelik önlemi aldı. 

 

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise B. çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

