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  3. 26 Mayıs 2020 19:01

Camilerde ''cuma namazına'' hazırlık böyle görüntülendi

İstanbul`un tarihi camilerinden Süleymaniye Camii 29 Mayıs`ta kılınacak olan cuma namazı öncesinde Fatih Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Camilerde ''cuma namazına'' hazırlık böyle görüntülendi

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Camilerde ''cuma namazına'' hazırlık böyle görüntülendi

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında cemaatle namaz kılmaya kapatılan camiler 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte belirlenen şartlara uygun olarak yeniden ibadete açılacak.

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Camilerde ''cuma namazına'' hazırlık böyle görüntülendi

Fatih Belediyesi ekipleri, ilçede yeniden ibadete açılacak camilerde dezenfekte ve hijyen çalışması başlattı.

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Camilerde ''cuma namazına'' hazırlık böyle görüntülendi

Belediye ekipleri ilçedeki 11 camiyi dezenfekte ediyor. Çalışmalar kapsamında Süleymaniye Camii'de dezenfekte edildi.

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