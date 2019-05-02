Çamlıca Camii açılıyor ! İşte dev caminin son hali

AÇILIŞA HAZIRLANIYOR



Yarın yapılacak resmi açılışla ilgili Çamlıca camiinde çalışmalar gün boyu sürdü. Açılışla ilgili cami avlusuna davetlilerin oturacağı bir tribün kurulurken, cami avlusuna da dev ekranlar yerleştiriliyor. Artık son çalışmaların yapıldığı camide bir yandan da mermerlerde temizlik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Caminin bahçesi ve çevresindeki peyzaj çalışmalarının da tamamlandığı belirtildi. İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "2013 yılından bu yana devam edilen çalışmalarımızın artık sonuna geldik. Yarın yapılacak törenin ardından Çamlıca camii ibadete açılıyor ve inşaat çalışmaları fiili olarak sona eriyor. " dedi.