Çamlıca Camii açılıyor ! İşte dev caminin son hali
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakından takip ettiği projelerden biri olan Çamlıca Camii'nin resmi açılışı yarın yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013'te temelleri atılan, Regaip Kandilinde halkın ibadetine açılan Çamlıca Camii'nin resmi açılışı yarın yapılacak. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor.
AÇILIŞA HAZIRLANIYOR
Yarın yapılacak resmi açılışla ilgili Çamlıca camiinde çalışmalar gün boyu sürdü. Açılışla ilgili cami avlusuna davetlilerin oturacağı bir tribün kurulurken, cami avlusuna da dev ekranlar yerleştiriliyor. Artık son çalışmaların yapıldığı camide bir yandan da mermerlerde temizlik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Caminin bahçesi ve çevresindeki peyzaj çalışmalarının da tamamlandığı belirtildi. İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "2013 yılından bu yana devam edilen çalışmalarımızın artık sonuna geldik. Yarın yapılacak törenin ardından Çamlıca camii ibadete açılıyor ve inşaat çalışmaları fiili olarak sona eriyor. " dedi.
ÇAMLICA CAMİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ ŞÖYLE
Cumhuriyet tarihinin en büyük cami kompleksi Çamlıca Camii, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlandı. Camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak. Komplekste ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları, 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark bulunuyor.
24 YÜRÜYEN MERDİVEN 27 ASANSÖRÜ VAR
Çamlıca Camii külliyesinde vatandaşların rahat hareket etmeleri için 24 yürüyen merdiven ile 27 asansör de yerlerine yerleştirildi. Yürüyen merdivenlerin, camiye yaya gelen vatandaşların rahatlıkla caminin içine ulaşmalarını sağladığı belirtildi. Asansörleri kullanan vatandaşlar da otoparktan direkt caminin içine girebiliyor.