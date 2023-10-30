Can Atalay hakkında flaş gelişme

"BEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Mahkemenin 6 gündür Anayasa Mahkemesi kararını ayaklar altına aldığını söyleyen TİP Milletvekili Sera Kadıgil, yaşanan arbedenin sorumlusunun idari müdür olduğunu ve tek amaçlarının kaleme girip bilgi almak olduğunu belirterek "Biz buradayız. Herkesin bilmesini isterim ki, az önceki nümayişin sebebi, ne buradaki avukatlardır, ne milletvekilleridir, ne de hatta buradaki memurlardır. Buradaki nümayişin nedeni idari müdürdür. Biz buraya geldik, yanımızda 50 tane avukat meslektaşımı var. 3 milletvekiliyiz birisi benim genel başkanım. Tek amacımız kaleme girip, normal vatandaş gibi bu bizim en doğal hakkımız, kalemden bilgi almaktı. milletkekilleridir, Türkiye İşçi Partisi olarak beklemeye devam edeceğiz. Can Atalay'a özgürlük" dedi. Kadıgil'in sözleri grup tarafından alkışlandı. Avukatlar, adliye koridorunda mahkemenin kararını beklemeye devam ediyorlar.