Can Atalay hakkında flaş gelişme
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında bir karar vermeyerek dosyayı Yargıtay'a gönderdi.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesinin Atalay hakkındaki "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkı ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiği kararına ilişkin incelemesini tamamladı.
Mahkeme heyeti, Anayasa Mahkemesince verilen bireysel başvuruya konu ihlal kararının, yerel mahkemece verilen karara ilişkin olmadığını değerlendirdi.
İhlal kararının, Yargıtay ilgili Ceza Dairesince verilen tahliye talebinin reddi kararına ilişkin olduğunu bildiren heyet, dosyanın ilgili Yargıtay Ceza Dairesi önünde bulunduğu sırada Atalay'ın milletvekili seçildiğini hatırlattı.
Heyet, bireysel başvuruya konu ihlalin Yargıtay kararından kaynaklandığı, ayrıca bireysel başvuru yapıldıktan sonra ilgili Ceza Dairesince dosyanın esastan incelendiği ve karara bağlandığını belirtti.
Bu nedenle oluşan yeni hukuki durum karşısında Yargıtay 3. Ceza Dairesince yeni bir değerlendirme yapılmasının zorunlu olduğuna hükmeden heyet, dosyanın Yargıtay 3. Ceza Dairesine ulaştırılmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi.
ADLİYEDE ARBEDE
Mahkemenin Can Atalay kararını bekleyen TİP Genel Başkanı Erkan Baş, milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu avukatlar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kalemine girmek istedi. Güvenlik görevlileriyle avukatlar arasında arbede yaşandı. Güvenlik personelleri koridor kapısını tutarak engellerlerken, avukatlar ve milletvekilleri ise kapıyı aşıp mahkeme kalemine gitmeye çalıştı. Arbede sonrasında çevik kuvvet polisleri de güvenlik önlemi aldı.
"BEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Mahkemenin 6 gündür Anayasa Mahkemesi kararını ayaklar altına aldığını söyleyen TİP Milletvekili Sera Kadıgil, yaşanan arbedenin sorumlusunun idari müdür olduğunu ve tek amaçlarının kaleme girip bilgi almak olduğunu belirterek "Biz buradayız. Herkesin bilmesini isterim ki, az önceki nümayişin sebebi, ne buradaki avukatlardır, ne milletvekilleridir, ne de hatta buradaki memurlardır. Buradaki nümayişin nedeni idari müdürdür. Biz buraya geldik, yanımızda 50 tane avukat meslektaşımı var. 3 milletvekiliyiz birisi benim genel başkanım. Tek amacımız kaleme girip, normal vatandaş gibi bu bizim en doğal hakkımız, kalemden bilgi almaktı. milletkekilleridir, Türkiye İşçi Partisi olarak beklemeye devam edeceğiz. Can Atalay'a özgürlük" dedi. Kadıgil'in sözleri grup tarafından alkışlandı. Avukatlar, adliye koridorunda mahkemenin kararını beklemeye devam ediyorlar.