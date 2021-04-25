AYRILDILAR MI? Bir süredir hem reklam hem de Sandokan adlı dizi projesi için İtalya'da bulunan Yaman'ın bu hamlesi hayranlarını şaşırtmış ve Leotta'nın Yaman ile paylaşım yapmaması akıllara 'Ayrıldılar mı?' sorusunu getirmişti.