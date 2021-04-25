Can Yaman'dan sürpriz hamle
Gönlünü spor spikeri Diletta Leotta'ya kaptıran Can Yaman, birkaç hafta önce sosyal medya hesabını kapatmış, bu hamleden sonra ikilinin ayrıldığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili bir açıklama yapmayan ünlü çift ile ilgili gerçek ortaya çıktı.
Son dönemde İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen 31 yaşındaki Can Yaman, aktif olarak kullandığı Instagram hesabını kapatmıştı.
AYRILDILAR MI? Bir süredir hem reklam hem de Sandokan adlı dizi projesi için İtalya'da bulunan Yaman'ın bu hamlesi hayranlarını şaşırtmış ve Leotta'nın Yaman ile paylaşım yapmaması akıllara 'Ayrıldılar mı?' sorusunu getirmişti.
Çünkü Yaman'ın hesabını kapatmasından sonra evlilik teklif ettiği ve aynı evde yaşamaya başladığı sevgilisi Diletta Leotta, doktor arkadaşıyla baş başa kutlama yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
CAN'DAN YENİ HAMLE
Bu yaşananların ardından İtalyan basını, çiftin ayrılık kararı aldığını ve Can Yaman'ın Türkiye'ye dönüş yaptığını yazdı. Ancak çift cephesinde ayrılık haberlerini yalanlayan bir gelişme yaşandı.