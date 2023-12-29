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Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle durdurulan gemi geçişleri yeniden başladı.

Kaynak: İHA
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı - Resim: 1

Çanakkale Boğazı’nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. 

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Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı - Resim: 2

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 09.05 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

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Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı - Resim: 3

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. 

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Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı - Resim: 4

Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.

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