Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle durdurulan gemi geçişleri yeniden başladı.
Kaynak: İHA
Çanakkale Boğazı’nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.
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Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 09.05 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
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Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu.
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Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.
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